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НовостиЭкономика4 июля 2023 11:57

Матвиенко призвала обложить акцизом весь этиловый спирт российского производства

Уплата акциза на этанол для нужд здравоохранения, должна субсидироваться государством, отметила спикер Совфеда
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Матвиенко призвала обложить акцизом весь этиловый спирт российского производства

Матвиенко призвала обложить акцизом весь этиловый спирт российского производства

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В России необходимо обложить акцизом весь производящийся внутри страны этиловый спирт, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Необходимо обложить акцизом весь производящийся в стране этиловый спирт. Выровнять, чтобы не было разницы и дешевого этилового спирта для нелегальной водки», – заявила она на встрече с правительством РФ.

При этом, по мнению спикера Совфеда, уплата акциза на этанол, который закупается для нужд здравоохранения, должна субсидироваться государством. Как считает Матвиенко, для исключения дальнейших смертей и отравлений от метанола необходима его денатурация. Она заявила, что такая возможность подтверждена учеными и химиками, однако «мощное лобби всячески этому противодействует».

Основная причина отравлений в том, что наряду с этиловым спиртом, производящимся для алкогольной продукции, в обороте находится идентичный по своим свойствам этанол, производящийся для медицинской и парфюмерной-косметической отраслей, не облагающийся акцизом, отметила председатель Совфеда. Разница в стоимости этих спиртов составляет более 80%, добавила Матвиенко.