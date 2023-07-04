Матвиенко призвала обложить акцизом весь этиловый спирт российского производства Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В России необходимо обложить акцизом весь производящийся внутри страны этиловый спирт, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Необходимо обложить акцизом весь производящийся в стране этиловый спирт. Выровнять, чтобы не было разницы и дешевого этилового спирта для нелегальной водки», – заявила она на встрече с правительством РФ.

При этом, по мнению спикера Совфеда, уплата акциза на этанол, который закупается для нужд здравоохранения, должна субсидироваться государством. Как считает Матвиенко, для исключения дальнейших смертей и отравлений от метанола необходима его денатурация. Она заявила, что такая возможность подтверждена учеными и химиками, однако «мощное лобби всячески этому противодействует».

Основная причина отравлений в том, что наряду с этиловым спиртом, производящимся для алкогольной продукции, в обороте находится идентичный по своим свойствам этанол, производящийся для медицинской и парфюмерной-косметической отраслей, не облагающийся акцизом, отметила председатель Совфеда. Разница в стоимости этих спиртов составляет более 80%, добавила Матвиенко.