Пара обнаружила в своей постели незнакомую девушку

Попавшая в квартиру девушка была пьяной.

В городе Новосибирске пьяная и без обуви незнакомка нарушила покой семейной пары, проникнув в их жилище ночью, пишет “КП-Новосибирск”.

Как сообщила “пострадавшая” хозяйка жилья, около 3:00 неизвестная девушка в состоянии алкогольного опьянения проникла к ней в дом, легла в кровать, где спала хозяйка жилья вместе со своим парнем.

«Я проснулась и не поняла, что произошло, думала сон», — поделилась девушка. Хозяйка квартиры пояснила, что все произошло из-за незапертой на ночь входной двери.

Неожиданно появившаяся Лера (так звали девушку, которая попала в квартиру), которая была одета в шорты и футболку, была выведена из квартиры молодыми людьми. Однако в течение следующих полутора часов девушка настаивала на возврате своих вещей и пыталась открыть уже закрытую дверь.

Позднее, виновница происшествия оставила комментарий под постом в соцсетях, где рассказывалась эта история, в котором объяснила свое поведение сильным опьянением и искренне попросила прощения у пострадавших.

Отметим, что ранее KP.RU писал о том, что в Самаре произошло громкое убийство девушки, в Москве на маленькую девочку напала собака, а в Забайкалье 11 человек отравились мясом медведя.