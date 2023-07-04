Figaro: Каждый второй обученный в Прибалтике из ВСУ погиб или пропал в Артемовске Фото: REUTERS

Более половины солдат ВСУ, прошедших обучение в Прибалтике, погибли или пропали после отправки на Артемовское направление. Об этом сообщает газета Figaro.

В связи с этим, отмечает издание, важно, чтобы конфликт никак не сказался на военных Франции. Поскольку, по словам французского военного, были замечены случаи посттравматического стресса у инструкторов.

Также газета сообщает, что Франция намерена обучить еще четыре тысячи военных ВСУ в этом году.

"Весной этого года украинские военные учились управлять бронетехникой или применению средств ПВО. Другие сеансы обучения были посвящены ведению боя или командованию", - отмечается в статье.

При этом источник издания считает, что у войск ВСУ не хватает навыков координации, из-за чего на этом направлении придется делать особый упор.

Между тем в российском Минобороны 4 июля заявили, что в ходе боев на Донецком направлении за минувшие сутки было уничтожено до 290 украинских военнослужащих.