Суды взыскали с чиновников более 250 млрд рублей в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошлом году российские суды взыскали с чиновников страны свыше 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

«Только в прошлом году по результатам антикоррупционных проверок судами по нашим требованиям с государственных и муниципальных служащих взыскано свыше 250 млрд рублей неподтвержденных доходов», - заявил генпрокурор во вторник, 4 июля.

Краснов сообщил, что за прошлом год в пользу государства обратили около восемь тысяч объектов имущества. По его словам, подобный уровень был достигнут впервые за всю историю российской антикоррупционной практики.

Кроме того, генпрокурор напомнил, что ведомство поделилось опытом борьбы с коррупцией со специалистами из более чем 20 стран на площадке Организации Объединенных Наций (ООН).

Напомним, накануне председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что некоторые российские корпорации при выполнении обязательств по государственному оборонному заказу допускают коррупцию и воровство.