Курс доллара превысил 90 рублей впервые с 28 марта 2022 Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Курс доллара во время торгов на Московской бирже во вторник, 28 марта, превысил 90 рублей – это произошло впервые с 28 марта 2022 года.

Как следует из данных торгов, по состоянию на 14:33 мск американская валюта выросла на 1,51% – до 90,04 рубля. Спустя пять минут курс доллара немного снизился – до 89,96 рубля.

В свою очередь евро вырос до 98,06 рубля. Юань также прибавил, увеличившись на 2,05% – до 12,432 рубля.

Сайт KP.RU подробно писал, почему американская валюта подорожала. Причинами снижения курса рубля являются дешевеющая нефть, завершение налогового периода для российских экспортеров и укрепление доллара на мировом рынке. Снижение курса рубля может быть выгодным для Минфина и экспортеров, однако оно может привести к росту инфляции и снижению потребительской способности населения.