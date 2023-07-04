Путин заявил о необходимости расширения программ для талантливых людей в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 4 июля, сообщил, что в стране очень много талантливых, целеустремленных и перспективных людей. Программы кадровой подготовки для них необходимо расширять, отметил глава государства.

«Я убеждаюсь в том, что, конечно, талантливых, целеустремленных, перспективных людей у нас гораздо больше, чем тех, которые попадают на программы подобного рода», - отметил российский лидер на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Глава государства также заявил о необходимости расширения кадровых программ для таких людей.

Ранее Путин поручил как можно скорее создать действенную систему поддержки молодежи во всех без исключения регионах страны. По его мнению, молодые россияне должны иметь возможность получать качественное, доступное и разностороннее образование, чтобы впоследствии устроиться на интересную работу.

Сайт KP.RU рассказывал, что по инициативе президента в стране работает платформа «Россия – страна возможностей». Ее проекты открывают равный доступ к образовательным и карьерным возможностям россиянам во всех уголках страны.