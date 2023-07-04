«Ощущение полного разрушения»: Кристину Асмус шокировали плохой новостью перед выходом на сцену

Кристина Асмус в слезах призналась, что пережила один из самых ужасных дней в жизни Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса театра и кино Кристина Асмус поделилась со своими подписчиками, что пережила один из самых тяжелых дней в своей жизни.

Артистка вышла на связь со слезами на глазах и сказала, что перед выходом на сцену в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда" ей сообщили плохие новости. Что именно произошло - звезда сериала "Интерны" не рассказала. При этом она отметила быструю помощь своей сестры.

"Несмотря на болезненное вычеркивание людей из жизни, панические атаки и ощущение полного разрушения, вчера произошли две очень важные вещи. Меня героически выручила сестра", — отметила Асмус.

Стоит отметить, что у Кристины есть две старшие сестры Екатерина и Ольга и младшая Карина.

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