Пекин отменил визит Борреля в Китай Фото: REUTERS

Власти Китая отменили визит в республику верховного представителя Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сообщил представитель Еврокомиссии Набила Массрали.

Как передает Reuters, Брюссель был проинформирован китайскими коллегами, о том, что в запланированные на следующей неделе даты невозможен. Сейчас Еврокомиссия ищет альтернативные даты приезда Борреля в Китай.

Напомним, ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза заявлял, что отношения ЕС и КНР не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию прекратить конфликт на Украине. Политик назвал две проблемы стратегической безопасности с Китаем, которые есть у Евросоюза: Тайвань и Украину. Боррель также заявил о необходимости проведения большой работы для того, чтобы сбалансировать торговые отношения между Евросоюзом и Китаем.