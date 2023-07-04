Губернатор Игорь Артамонов о задачах здравоохранения: доступность современной диагностики, лечения, профилактики и реабилитации

Фото: липецкаяобласть.рф

Реконструкция Липецкой городской детской стоматологической поликлиники осуществляется в ходе реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Медицинское учреждение рассчитано на 400 посещений в смену. По информации управления здравоохранения региона, из областного бюджета на реконструкцию двухэтажного помещения поликлиники площадью 1615,2 квадратного метра с подземным этажом выделено порядка 85 миллионов рублей.

В поликлинике есть терапевтический, хирургический, пародонтологический, ортодонтический, рентгенографический и физиотерапевтический кабинеты, а также центральное стерилизационное отделение и зуботехническая лаборатория. За время ремонта в здании укреплен фундамент, отремонтированы наружные стены и кровля, а также выполнена перепланировка помещений. Демонтированы старые и постелены новые полы, покрашены стены, заменены оконные блоки, потолки, установлены новые входные группы и водосточная система. Также произведена замена сантехнического оснащения, оборудования для электро-, тепло- и водоснабжения.

Фото: липецкаяобласть.рф

В новом здании пациенты смогут получить полный комплекс стоматологических услуг в одном месте. Здесь станут проводить зубосохраняющие операции, операции на мягких тканях полости рта, лечение и удаление зубов, лечение десен и слизистой рта на современном бесконтактном оборудовании и ряд других процедур. Юных липчан будут лечить более четырех десятков опытных медиков. Все специалисты имеют большой опыт работы и владеют передовыми технологиями. Поэтому пациенты получат качественную, доступную и эффективную медицинскую помощь в комфортных условиях.

«От оснащения медицинских учреждений зависит качество предоставляемых ими услуг нашим жителям. А это самые массовые социальные услуги. Мы уже не первый год занимаемся приобретением современного оборудования для липецких клиник, и эта работа будет продолжена. И взрослым, и маленьким липчанам должны быть доступны все возможности современной диагностики, лечения, профилактики и реабилитации», – прокомментировал усилия властей региона по совершенствованию сферы здравоохранения губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.