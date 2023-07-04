МВД возбудило дело после надругательства над флагами РФ на кладбище Владивостока Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после того, как неизвестные осквернили государственные флаги на Морском кладбище во Владивостоке, где в том числе похоронены погибшие в ходе спецоперации солдаты.

«По факту инцидента на территории Морского кладбища полицией возбуждено уголовное дело», - проинформировало УМВД города.

Уточняется, что дело завели по статье о надругательстве над государственным флагом России.

По информации, размещенной в соцсетях, на Аллее Героев на Морском кладбище неизвестные разрезали флаги России и разбросали венки.

Сайт KP.RU писал о том, что посольство РФ в Австрии во вторник, 9 мая, заявило, что неизвестные осквернили советское воинское захоронение в городе Эбензее. В посольстве произошедшее назвали «подлым преступлением», подчеркнув, что особо циничным является то, что совершено оно было в День Победы в Великой Отечественной Войне.

В мае этого года врио главы ДНР по гуманитарным вопросам Ростислав Антонов назвал свидетельством деградации западных ценностей осквернение флага республики британскими репортерами во время поездки в украинский госпиталь.