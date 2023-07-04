Бастрыкин поручил провести проверку после нападения на Милашину и Немова в Чечне

Журналистка Елена Милашина до и после нападения. Фото: тг-канал Ксении Собчак

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова 4 июля 2023 года в Грозном.

“Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Чеченской республике Волкову провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном”, — сообщается в телеграм-канале Следкома.

Напомним, 4 июля журналистка “Новой газеты” Елена Милашина и адвокат Александр Немов во время рабочей поездки в столицу Чечни на судебное заседание по делу Заремы Мусаевой подверглись нападению неизвестных.

На выезде из аэропорта такси правозащитников заблокировали три машины, из которых вышли вооруженные люди и, требуя немедленно покинуть Чечню, напали на Милашину и Немова. Журналистку избили, ей обрезали волосы и облили голову зеленкой. В больнице пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом. Немова избили и ударили ему ножом в ногу. Он находится в сознании, но передвигается с трудом.