Путин поручил оценить идею направить часть турпотока в Крым через новые регионы Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин поручил проработать идею о том, чтобы перенаправить часть автомобильного туристического потока в Крым через новые регионы России. Соответствующее указание он дал губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

«У меня просьба работать слаженно вместе со всеми службами: с региональными службами, с федеральными службами, с транспортным ведомством, с МЧС, МВД», - сказал российский лидер на совещании с членами федерального кабинета министров.

Глава государства подчеркнул, что нужно сделать все необходимое для граждан в рамках этого вопроса.

В свою очередь, министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что ведомство намерено открыть движение по Херсонскому мосту для того, чтобы по нему можно было объехать Крымский мост.

Напомним, перед Крымский мостом со стороны Краснодарского края образовалась многокилометровая пробка. В понедельник, 3 июля, она достигла 13 километров. Путин поручил по максимуму задействовать паромные переправы у Крымского моста для того, чтобы разгрузить автомобильную пробку.