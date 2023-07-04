Рогов рассказал об очередной безуспешной атаке ВСУ в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинские подразделения предприняли очередную попытку штурма обороны ВС РФ около села Работина в Запорожской области, но были вынуждены бежать от встречного огня.

“Сегодня наши войска отбили попытку штурма в районе села Работино. Враг под шквалом наших ударов был частично уничтожен, рассеян и бежал. Ситуация находится под контролем, наши ребята держат позиции, плюс выбили украинских боевиков с их позиций, которые находились севернее и северо-западнее села Работино”, — сообщил Рогов РИА Новости.

Также он отметил, что в районе Марфополя была уничтожена спецгруппа ВСУ, которая двигалась в сторону Дорожнянки – важного пункта для возможности наступления на Пологовском направлении.

Тем временем врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в наступлении на запорожском направлении ВСУ уже потеряли более 20 тысяч бойцов. При этом они так и не добились значительных успехов.

Эксперт в сфере международных отношений Роберт Келли отметил, что союзники Киева со стороны НАТО сами подорвали наступательный потенциал ВСУ, отправив на Украину слишком много разнообразной техники, не дав возможность закрыть небо над зоной СВО и введя слишком много ограничений для командования.