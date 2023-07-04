Захарова назвала непроходной схему создания «дочки» «Россельхозбанка» для SWIFT

В МИД России назвали заведомо непроходной схему создания «дочки» «Россельхозбанка» для SWIFT Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Схема создания дочерней компании «Россельхозбанка» для подключения ее к межуднародной банковской системе SWIFT является «заведомо непроходной», считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Ряд информагентств тиражируют сообщение, что в Брюсселе якобы изучают возможности подключения к SWIFT для некого специально созданного филиала «Россельхозбанка». Выдвигается заведомо непроходная схема по созданию некой «дочки» «Россельхозбанка», которую, может быть, когда-нибудь согласятся подключить к SWIFT», – приводятся ее слова на сайте МИД.

Как отметила дипломат, в этих обсуждениях не учитывается, что на открытие филиала банка потребуется длительное время, а подключение к SWIFT занимает три месяца. При этом, подчеркнула Захарова, отключение от системы осуществляется «в считанные минуты».

Представитель МИД России добавила, что условия Москвы в рамках зерновой сделки до сих пор не выполняются, и российские поставки продовольствия и удобрений на мировые рынки остаются заблокированными из-за односторонних санкции.

Напомним, ранее в Евросоюзе заявили, что ЕС не будет переподключать российские банки, в том числе «Россельхозбанка», к системе SWIFT. Рестрикции будут смягчены или вовсе сняты только после того, как конфликт на Украине завершится, объяснили в Брюсселе.