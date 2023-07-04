Банк России назвал причину резкого падения курса рубля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева объяснила снижение курса рубля. По ее словам, это происходит из-за изменения торгового баланса.

«Основные факторы мы определяем так же, как и раньше, — это торговый баланс», - пояснила Юдаева.

Она напомнила, что недавно были обнародованы данные по платежному балансу.

«Мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом», - отметила зампред ЦБ.

Такую ситуацию она объяснила сокращением выручки от экспорта из-за снижения цен на сырье. Однако, по словам Юдаевой, растет экономика, и, как следствие, идет восстановление импорта.

«О каких-то рисках финансовой стабильности, дополнительных к тому, что были все предыдущее время, сейчас говорить не приходится», - резюмировала зампред ЦБ.

Напомним, курс доллара во время торгов на Московской бирже во вторник, 4 июля, превысил 90 рублей. Это произошло впервые с 28 марта 2022 года. В свою очередь евро вырос до 98,06 рубля. Юань также прибавил, увеличившись на 2,05% – до 12,432 рубля.

Ранее сайт KP.RU разбирался в том, почему рубль продолжает падение, а также выяснял, что ждет экономику России в связи с этим.