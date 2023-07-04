Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о смене стратегии наступления ВСУ Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины сменили стратегию наступления, сосредоточившись на ослаблении российских войск, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«На данный момент украинские вооруженные силы больше сконцентрированы на ослаблении армии России, а не на продвижении вперед. Сейчас боевые действия стали борьбой не за территорию, а за численное уничтожение», – написал он в своем аккаунте в Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление ВСУ проходит медленнее, чем ему хотелось бы, и призвал снизить ожидания от украинской армии в текущих боях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские войска не достигли своих целей ни на одном направлении наступления. Он назвал ожидания Киева от западного оружия завышенными. Как отметил глава Минобороны России, ВСУ по настоянию западных стран требуют от своего командования продолжать наступление, не считаясь при этом с существенными потерями.