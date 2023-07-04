Foreign Affairs: власть на Украине после конфликта может стать еще более авторитарной Фото: REUTERS

Американское издание Foreign Affairs допустило, что политический режим на Украине после завершения текущего конфликта может стать еще более авторитарным.

“Нет гарантии того, что демократические достижения, которых добилась страна, будут поддержаны. Возможно, хотя вероятность невысока, Украина может перейти от патрональной демократии, которой она, как правило, являлась в последние годы…к более авторитарной или централизованной системе”, — считают авторы статьи.

По мнению журналистов, после завершения конфликта на Украине может появиться гораздо более широкая оппозиция действующей власти, из-за чего у Зеленского может появиться соблазн усилить свое влияние и контроль, что в конечном итоге подорвет проведение необходимых на пути к настоящей демократии реформ.

Напомним, немецкое издание Die Zeit еще летом прошлого года предупреждало, что Владимир Зеленский может использовать текущий конфликт для узурпации власти.

Украинский политолог Олег Соскин отмечал, что Зеленский использует военное положение для отмены выборов президента и парламента, чем пытается усилить свою диктатуру и узурпировать власть в стране.

При этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что после неизбежного поражения ВСУ в текущем конфликте Зеленский не сможет остаться у власти и будет как минимум изгнан из страны, поскольку только так может сложиться судьба президента, обманувшего своих избирателей.