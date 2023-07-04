Что произошло за день 4 июля: главные события

Глава СКР Басктрыкин потребовал доклад о нападении на Милашину и Немова в Чечне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 4 июля, журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов во время рабочей поездки в Грозный на судебное заседание по делу Заремы Мусаевой подверглись нападению неизвестных. Президенту России Владимиру Путину было доложено о случившемся. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту случившегося и предоставить ему доклад. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «компетентные службы приложат все усилия, чтобы установить личности нападавших».

Между тем министерство иностранных дел России заявило, что оснований для продления зерновой сделки, действие которой истекает 17 июня, нет. В ведомстве добавили, что РФ продолжает добросовестно и ответственно выполнять все обязательства в рамках соглашения. Кроме того, российская стороны прилагает усилия, нужные для того, чтобы все суда могли покинуть Черное море до завершения действия сделки.

Во вторник также в формате видеоконференции состоялось заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. На нем выступил и президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что ШОС привержена построению справедливого и многополярного порядка, отметив также, что Россия поддерживает проект Нью-делийской декларации. Один из главных итогов заседания стало официальное принятие в организацию Ирана.

Тем временем власти Китая отменили визит в республику верховного представителя Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Брюссель был проинформирован китайскими коллегами, о том, что в запланированные на следующей неделе даты такая поездка невозможна.

В Камчатском крае, над акваторией Авачинского залива, во время учебного полета разбился истребитель МиГ-31. На место выехали экстренные службы, идет поиск экипажа боевого самолета.

Во вторник, 4 июля, стало известно, что по итогам прошлого года российские суды взыскали с чиновников страны свыше 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов. Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что за прошлый год в пользу государства обратили около 8 тысяч объектов имущества. По его словам, подобный уровень был достигнут впервые за всю историю российской антикоррупционной практики.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров показал новое видео восстановительных тренировок на протезах. Спортсмен после перенесенных мучений хочет окончательно победить все последствия болезни. Известный врач Александр Яблуновский назвал Костомарова летчиком Маресьевым в плане восстановления.

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