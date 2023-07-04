Кадыров поручил установить личности напавших на журналистку Милашину в Грозном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что дал поручение разобраться в ситуации с нападением на правозащитников в Грозном и установить личности всех нападавших.

“Разберёмся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем”, — написал Кадыров у себя в телеграм-канале.

Напомним, 4 июля журналистка “Новой газеты” Елена Милашина и адвокат Александр Немов подверглись нападению неизвестных вооруженных людей в столице Чеченской Республики.

Правозащитники прилетели в Грозный для участия в заседании суда по делу Заремы Мусаевой, однако на выезде из аэропорта были остановлены неизвестными людьми и жестко избиты. Милашина получила закрытую черепно-мозговую травму и множество ушибов, а Немова избили и ударили ножом в ногу.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил провести проверку по факту нападения на правозащитников.