Рогов: ВСУ пытаются выйти на дорогу к ЗАЭС, но российская армия блокирует эти попытки Фото: Александр КОЦ

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинские подразделения предприняли очередную безуспешную атаку с целью выйти на Токмак и Мелитополь, а также к дороге на Запорожскую АЭС.

“Украинские боевики атакуют с севера-востока васильевского направления, пытаясь вклиниться в нашу линию обороны. Их цель пройти к Васильевке, откуда открывается дорога не только на Токмак и Мелитополь, но и на Запорожскую АЭС”, — заявил Рогов РИА Новости.

Также он подчеркнул, что ВС РФ контролируют ситуацию в Запорожской области и пресекают все попытки продвижения ВСУ, однако по всей линии соприкосновения на этом направлении продолжаются интенсивные бои.

Ранее он отмечал, что киевский режим уже не способен скрывать катастрофические потери ВСУ в наступлении на запорожском направлении, поскольку больницы подконтрольного Киеву города Запорожье уже переполнены ранеными украинскими военнослужащими.

По его мнению, Киев бросает все резервы на штурм российских укрепрайонов из-за непубличного требования со стороны Вашингтона добиться серьезных результатов на поле боя до предстоящего саммита НАТО в июле.

Тем временем, по данным врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, с начала наступления только на запорожском направлении Киев потерял уже более 20 тысяч бойцов, так и не добившись значительного успеха.