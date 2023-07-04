С июля 2023 года бренд «Малютка» от компании «Нутриция», магазин детских товаров «Детский мир» и Благотворительный фонд «Дом с Маяком» запускают совместную акцию «Помогаем детям вместе с “Малюткой”» Фото: Shutterstock

Собранные в ходе нее денежные средства будут направлены на оказание необходимой медицинской помощи детям – подопечным Детского хосписа «Дом с Маяком».

По разным данным в России сегодня десятки тысяч неизлечимо больных детей. Все они нуждаются в особом уходе и внимании. Детям с тяжёлыми заболеваниями требуется медицинская, социальная, психологическая, правовая, благотворительная и другие виды поддержки.

Благотворительный фонд «Дом с Маяком» уже много лет помогает забирать маленьких пациентов с тяжелыми заболеваниями из больниц, организовывая всю необходимую помощь на дому, и делать так, чтобы, несмотря на болезнь, ребенок мог прожить максимально счастливую, полную любви и хороших событий жизнь в кругу своей семьи. Партнеры акции убеждены, что каждый ребенок имеет право на заботу и счастливое детство.

В рамках акции «Помогаем детям вместе с “Малюткой”» в период с 1 июля по 31 декабря 2023 года сумма в размере 10 рублей с покупки каждой упаковки детского молока «Малютка» 3 и «Малютка» 4 в розничных магазинах «Детский Мир» на территории Москвы и Московской области будет перечисляться в фонд «Дом с Маяком» на помощь детям, находящимся под опекой Детского хосписа. Эти средства пойдут на обеспечение необходимым оборудованием, медикаментами, расходными материалами, а также организацию услуг персонала.