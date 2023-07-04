Путин встретился с девочкой, заплакавшей во время визита президента в Дербент

Владимир Путин встретился с девочкой из Дербента, которая расплакалась из-за того, что не увидела президента лично

Журналист телеканала “Россия” Павел Зарубин опубликовал видео, на котором девочка, расплакавшаяся из-за того, что не увидела президента Владимира Путина во время посещения им мультимедийного фонтана в Дербенте, встретилась с главой государства в Кремле.

“Она рыдала, что не увидела Путина в родном Дербенте. А в итоге общается с президентом прямо в Кремле! Путин проводит для Раисат Акиповой и её родителей экскурсию. Удивительное продолжение президентской поездки в Дагестан”, — подписал видео Зарубин.

Напомним, несколько дней назад в ходе визита в Дагестан Владимир Путин нашел время пообщаться с местными жителями Дербента. Они тепло поприветствовали президента и говорили, что ждут его снова. А 13-летней Фатиме даже посчастливилось сделать селфи с президентом, что прославило школьницу на всю страну.

Однако позже глава Дагестана Сергей Меликов выложил у себя в соцсетях трогательное видео, на котором маленькая девочка расплакалась из-за того, что ей не повезло лично увидеть Владимира Путина и, возможно, второго шанса у нее больше не будет. Как оказалось - будет.