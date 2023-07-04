Французский историк Барки и его жена получили российские паспорта Фото: пресс-служба посольства России во Франции

Посол России в Париже Алексей Мешков вручил французскому историку Рене Барки и его жене Майе Барки российские паспорта.

«4 июля в ходе состоявшейся в росольстве России в Париже традиционной церемонии принятия в гражданство Российской Федерации посол Мешков в торжественной обстановке вручил российские паспорта гражданам Франции – Рене Барки и Майе Викторовне Шумяковой (Барки)», – сказано на сайте российского диппредставительства.

Кроме того, супруги получили из рук посла медали «За любовь и верность», которые вручаются семейным парам, которые состоят в браке 25 и более лет. Как заявил Мешков, своими делами Рене и Майя Барки доказали, что «достойны носить гордое звание гражданина Российской Федерации». Дипломат выразил надежду на продолжение супругами их «благородной миссии».

Историк Барки на протяжении последних 20 лет работает над сохранением исторической памяти о советских воинах и партизанах, сражавшихся вместе с французскими солдатами на полях битв Второй мировой войны, говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря ему была восстановлена история женского партизанского отряда французского «Сопротивления» – «Родина», состоявшего из 37 гражданок Советского Союза, бежавших из нацистского концлагеря на востоке Франции.