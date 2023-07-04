Владимир Путин: Пятьдесят выпускников школы губернаторов стали главами регионов

Владимир Путин на встрече с выпускниками Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в Кремле. Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС.

Выпускники школы губернаторов не только становятся главами регионов, но и занимают руководящие посты в федеральных министерствах и ведомствах, отметил президент России Владимир Путин. Глава государства 4 июля встретился с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС и поздравил их с успешным окончанием учебы.

«Весь этот процесс и все это обучение называют школой губернаторов, и на самом деле это соответствует действительности. С 2017 года, пока реализуется эта программа, 50 ее участников действительно стали главами регионов», - отметил Владимир Путин.

Президент также напомнил, что пятеро выпускников школы губернаторов стали федеральными министрами. Более 20 участников программы получили назначения на должности замминистров, в том числе семеро стали первыми заместителям руководителей министерств.

Выпускники школы губернаторов работают в Совете Федерации и в Государственной думе, в том числе вице-спикерами, трудятся в администрации президента РФ и в аппарате правительства. В РАНХиГС учились и многие главы городов, в том числе Нижнего Новгорода, Тюмени, Казани, Калуги, Липецка, Воронежа, Ижевска и других.

Участники кадровой программы также работают в руководстве крупнейших российских корпораций, среди которых - «Роскосмос», РЖД, Сбербанк, «Роснефть», Объединенная авиастроительная корпорация и многие другие компании.

«Еще раз хочу сказать, что поздравляю вас с окончанием. Уверен, что вы пополните эту замечательную когорту выпускников прошлых лет», - отметил Владимир Путин.

Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) была создана в 2013 году. В ее стенах проходят подготовку и переподготовку руководители, работающие в системе государственного управления. Всего учебу в ВШГУ прошли более 400 человек.