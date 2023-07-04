Медведев предложил передать российской армии конфискованную у браконьеров технику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил передать военную технику, которая была конфискована, в том числе у браконьеров, российским военным, участвующим в спецоперации.

На совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ политик рассказал, что получает данные, что в разных регионах России есть техника, конфискованная у браконьеров и контрабандистов.

«Это техника, которая может быть использована в зоне специальной военной операции», - отметил Медведев.

Он уточнил, что это и быстроходные катера, и машины, а также гусеничная и другая техника.

«Я предлагаю в самый кратчайший срок разобраться с этой ситуацией и при участии министерства обороны принять меры по оперативной передаче такой техники нашим войскам», - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ключевой задачей предприятий оборонно-промышленного комплекса страны является обеспечение российской армии вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением, причем в требуемом объеме и нужного качества в короткие сроки.

Позже глава правительства России Михаил Мишустин отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса страны в разы увеличили выпуск продукции, необходимой для проведения специальной военной операции.