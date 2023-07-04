Сестры Зайцевы раскрыли переживания Пугачевой: «Каждый день думает о России»

Сестры Зайцевы рассказали, что Пугачева думает только о России Фото: Борис КУДРЯВОВ

Судьба Аллы Пугачевой до сих пор волнует россиян, несмотря на то, что артистка уехала из станы год назад. После начала событий на Украине, Примадонна предпочла обосноваться с семьей в Израиле.

С тех пор в Россию она прилетала пару раз, последний был совсем недавно и по очень печальному поводу – умер ее давний друг Валентин Юдашкин. В Москве Примадонна провела пару дней и вернулась к семье. Пока о ее возвращении в Россию на ПМЖ речи не идет. Но, многие уверены, что певица просто ждет подходящей возможности. А когда она появится – сделает такой шаг.

Татьяна и Елена Зайцевы, участницы знаменитого музыкального дуэта, уверены, что не скучать по родине Примадонна не может.

- Вы думаете, Алла не переживает? Поверьте мне, переживает. Она каждый день встает и думает только о нашей стране, - сказала Татьяна сайту MK.ru.

Но такое мнение далеко не у всех. Примадонна последнее время получает все больше критики в свой адрес из России.