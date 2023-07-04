В Twitter раскритиковали военных США за поздравительный пост с российскими Су-27 Фото: скриншот поста американских военных в Twitter

Тихоокеанский флот США поздравил страну с Днем независимости, опубликовав на своей официальной странице в Twitter фотографию российского военного корабля и истребителей Су-27 ВКС России. Пользователи Twitter высмеяли военных, из-за чего впоследствии пост с поздравлениями исчез.

“Превосходный русский эсминец и самолеты. Молодцы!”, — иронично отметил пользователь FoxtrottKilo.

“По крайней мере, это не радужный флаг”, — поспешил всех успокоить читатель с ником mac attack.

“Вы самый большой в мире флот. Наверняка можно использовать изображения собственных кораблей и самолетов”, — возмутился Gianluca.

“Су-27 и российский эсминец. Отлично сработано, ВМС США”, — резюмировал Andy.

Напомним, схожий случай произошел в сентябре 2021 года – Южное командование Минобороны США поздравило своих летчиков с Днем основания американских ВВС открыткой с изображением российских истребителей Су-27. Пост был также опубликован на официальной странице военного ведомства в Twitter и вызвал схожую реакцию читателей.