Аналитик Позднякова: россияне стали больше критиковать отдых в Турции Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Россияне стали чаще критиковать отдых в Турции. Руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова, отмечает, что подобная тенденция связана сразу с несколькими факторами. Но в первую очередь, задает общий тон рост цен.

За счет того, что за путевки теперь приходится платить больше, россияне завышают свои ожидания. Но по факту получают привычный турецкий сервис и в корне с этим не согласны. Это и рождает негативные отзывы.

- Это аналогично тому, что на один положительный отзыв о заведении приходится несколько негативных: хорошее обслуживание — норма, а плохое — исключение, о котором стоит рассказать, - сказала эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Впечатления также портят поздний старт сезона на Анталийском побережье и другие мелкие причины: логистика, задержки рейсов и непредвиденные расходы.