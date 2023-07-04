Медведев: в ряды ВС России с начала года принято более 185 тысяч человек

Медведев: на службу в ВС России с начала года принято более 185 тысяч человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что на службу по контракту в российской армии с начала года было принято более 185 тысяч человек.

“По данным Министерства обороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек. Из них пребывающих в запасе около 109 тысяч человек. Ну и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту”, — рассказал Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ.

Также он отметил, что темпы набора на службу по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день, а за последнюю неделю на службу по контракту поступило почти десять тысяч добровольцев.

Медведев подчеркнул, что столь высокие темпы поступления россиян на службу доказывают высочайший уровень консолидации в обществе, а также говорит о поддержке президента России Владимира Путина и готовности народа встать на защиту своей родины.

Сайт KP.RU рассказывал, что почему будущие контрактники записываются на военную службу. Посетители московского пункта отбора на военную службу объясняют свое желание отправиться в зону спецоперации намерением защищать Родину, а также неспособностью оставаться в стороне, в то время как жители новых регионов России остро нуждаются в их помощи. Также некоторые отмечали, что у них в зоне СВО уже проходят службу друзья или родственники, что также служит для них дополнительным стимулом подписать контракт с Минобороны России.