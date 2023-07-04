Экономист назвал возможный потолок курсов валют Фото: REUTERS

Если не начнется биржевая паника, то курс доллара может дойти до 91-92 рублей, при этом последствия такого курса непредсказуемы. Такое предположение сделал экономист Михаил Беляев в разговоре с «Лентой.ру».

— Дело в том, что в России наблюдается крайне неспокойная обстановка, что провоцирует неуверенность инвесторов, людей, занимающихся валютными операциями, — подчеркнул Беляев.

При этом эксперт отметил, что определенный откат курса в любом случае неизбежен, однако в ближайшее время ждать курска в 60-70 рублей пока не стоит. По его мнению он может откатиться до 84-85 рублей.

Стоит понимать, что 30 июня курс доллара поднялся выше 89 рублей впервые с 29 марта 2022 года, о чем рассказали на сайте Пятого канала. Там подчеркнули, что максимальным значением в тот день был курс в 89,25 рубля за доллар.

Уже четвертого июля в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 90 рублей, что также произошло впервые с конца марта прошлого года. Об этом рассказали на портале RT.