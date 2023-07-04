Татьяна Навка увидела тренировки Костомарова: "Мечтаю увидеть на льду" Фото: Даниил ОПАРИН

Фигурист Роман Костомаров постепенно возвращается к тренировкам. Вопреки всем тяготам, которые ему пришлось пережить, он не сломался и не сдался. Теперь Костомаров идет по беговой дорожке на протезах.

Еще зимой он попал в больницу с запущенной простудой. Она дала множество осложнений и врачам пришлось решиться на ампутацию: пациенту отняли ноги по голень и кисти рук.

Только в конце мая Роман впервые вышел на связь из больницы, признался, что впереди самое сложное – жизнь. А потом приступил к тренировкам. В новых протезах, которые заменяют ему ноги, он ходит по лестнице, делает махи ногами. И это не может не вызывать восхищения.

- Я, как и в принципе все любители фигурного катания и фанаты, мечтаем снова увидеть его на льду, хочется верить, что так все и будет, — сказала Татьяна Навка NEWS.ru.

Фигуристка не скрывает, что очень рада успехам Романа и мечтает увидеть его снова на льду. Но строить платы не берется – прогнозов сейчас не даст никто.

Я даже не знаю, есть ли прецеденты в мире, когда с такими травмами спортсмен возвращался к соревнованиям, возможно, это будет первым таким случаем, - заключила она.