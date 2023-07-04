МИД России назвал невозможными атаки дронов ВСУ на Москву без помощи НАТО Фото: REUTERS

Атаки украинских беспилотников на Москву и Московскую область, совершенные утром во вторник, 4 июля, были бы невозможными без поддержки Соединенных Штатов и НАТО, считают в Министерстве иностранных дел России.

«Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая БПЛА, обучают операторов дронов и предоставляют необходимую для совершения такого рода преступлений разведывательную информацию», – говорится на сайте ведомства.

В МИД России заявили, что поддержка Киева Вашингтоном и странами альянса делает их соучастниками подготовки и осуществления терактов, которые совершаются Украиной.

Как писал сайт KP.RU, утром 4 июля несколько украинских беспилотников совершили попытку атаки в Новой Москве и Московской области. Все БПЛА были сбиты силами ПВО. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что жертв и пострадавших в результате атаки дронов нет, а обнаруженные беспилотники были ликвидированы.