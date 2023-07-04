Россиянам рассказали о способе сэкономить на услугах ЖКХ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чтобы сэкономить на оплате ежемесячных услуг ЖКХ, необходимо установить счетчики на воду. Это позволит уменьшить платежи почти в два раза. Об этом рассказал «Ленте.ру» депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Он подчеркнул, что помимо экономии, это со временем научит человека более разумному потреблению воды, что в перспективе также положительно скажется на платежах.

Помимо этого, государство регулярно выделяет деньги на социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг. На сайте телеканала ОТР рассказали, что правительство выделило более семи с половиной миллиардов рублей на поддержку регионам.

Эти средства пойдут на компенсацию расходов для отдельных категорий людей, а финансирование будет направлено в 27 регионов России, в том числе и в новые регионы.

На портале Life.ru рассказали, что с первого июля 2023 года вступил в силу Федеральный закон, который подразумевает введение единого стандарта предоставления компенсации расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ. Соблюдать этот стандарт будут во всех регионах страны.