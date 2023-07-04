Политолог Светов: членство Ирана имеет особое значение для ШОС Фото: REUTERS

То, что Иран стал членом Шанхайской организации сотрудничества, особенно важно из-за добычи страной нефти, а также активных темпов развития самого государства. Такое заявление сделал политолог Юрий Светов в беседе с «Лентой.ру».

— Учитывая положение Ирана как страны, которая добывает нефть, активно развивается и через которую проходят важные мировые коммуникации, важно, что он теперь будет членом ШОС, — подчеркнул Светов.

Также важность вступления Ирана в ШОС отметила и эксперт Ирина Федорова. По ее мнению, новоиспеченный член союза проводит достаточно независимую политику, что позволит установить тесные отношения со всеми странами организации. Этим мнением она поделилась с RT.

Напомним, что в ходе 23-го саммита Шанхайской организации сотрудничества, Иран официально стал девятым членом ШОС, а иранский президент Ибрахим Раиси заявил, что членство его страны в организации обеспечивает условия суверенитета и безопасности. Об этом рассказали на портале Life.ru.