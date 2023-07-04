Федеральную трассу Волгоград – граница ЛНР продлят до Луганска Фото: Эдуард Пальгунов

Федеральная трасса А-260, идущая от Волгограда до границы Луганской народной республики, будет продлена до Луганска, сообщил пресс-служба заместителя правительства России Марата Хуснуллина.

«Действующая федеральная трасса А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с ЛНР будет продлена до Луганска и получит новое наименование – Р-260», – сказано в сообщении.

Отмечается, что трасса входит в ключевую логистическую транспортную цепочку, поскольку по ней доставляются основные грузы.

Кроме того, в пресс-службе вице-премьера сообщили о продлении дороги А-280 – она протянется из Ростова-на-Дону до Симферополя и получит названия Р-280 «Новороссия». Трасса пройдет по территории Запорожской и Херсонской областей.

Как писал сайт KP.RU, в середине июня президент России Владимир Путин дал старт движению по двум новым участкам федеральной трассы «Дон» – дороге в обход города Аксай в Ростовской области и дальнему западному обходу Краснодара.