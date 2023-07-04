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НовостиВ мире4 июля 2023 17:36

Премьер Румынии призвал разместить в стране войска ФРГ на постоянной основе

Политик надеется на скорое решение этого вопроса
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Премьер Румынии призвал разместить в стране войска ФРГ на постоянной основе

Премьер Румынии призвал разместить в стране войска ФРГ на постоянной основе

Фото: REUTERS

Германские войска должны находиться на территории Румынии на постоянной основе, считает премьер-министр республики Марчел Чолаку.

«На территории Румынии должны быть постоянные германские войска, и надеюсь, что мы с господином канцлером как можно быстрее примем соответствующие решения», – заявил он на пресс-конференции с главой правительства ФРГ Олафом Шольцем.

Говоря о конфликте на Украине, румынский премьер высказал мнение, что он будет затяжным и не завершится наступлением Киева, которое он сейчас предпринял.

Напомним, страны НАТО поставили через Румынию Вооруженным силам Украины шесть танков Leopard и 24 танка Т-72. Они были поставлены в Одесскую область для доукомплектования танкового батальона украинской бригады.

В начале июня в ходе учений НАТО в Румынии ушел под воду бронетранспортер Piranha 3. Он должен был пересечь русло реки Борча, но затонул.