Путин выделил 5 миллиардов рублей на реконструкцию дорожной сети Дагестана

Путин сообщил о выделении пяти миллиардов рублей на реконструцию дорожной сети Дагестана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин во время встречи с 8-летней Раисат Акиповой из Дербента сообщил, что на развитие Дагестана из федерального бюджета будет выделено 5 миллиардов рублей.

4 июля Путин встретился с девочкой, заплакавшей во время визита президента в Дербент из-за того, что она не смогла лично увидеться с президентом. Трогательное видео с плачущей девочкой выложил глава Дагестана и вскоре она, вместе со своей мамой приехала в Кремль. В ходе экскурсии Владимир Путин показал ей свой рабочий кабинет и вместе с Раисат позвонил главе Минфина России Антону Силуанову.

“Мы с вами разговаривали, там есть несколько вопросов. У них есть выпадающие доходы на несколько миллиардов — реконструкция уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса. Не хватает денег”, — сказал в телефонном разговоре Путин.

Силуанов ответил, что Министерство финансов выделит необходимую сумму в 5 миллиардов рублей, а президент поблагодарил его и Раисат, после чего они вместе отправились пить чай.

Напомним, в конце июня Владимир Путин прибыл в Дербент для участия в совещании по развитию регионального туризма в России. В ходе этого совещания он встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым и отметил, что в республике есть все условия для развития внутреннего туризма.

После работы президент решил пообщаться с жителями Дербента, которые очень тепло поприветствовали его, а 13-летняя девочка уговорила Путина сделать с ней селфи и прославилась на всю страну, поскольку президент не отказал. Однако не всем удалось лично увидеть главу государства и позже в сети завирусилось трогательное видео, на котором маленькая девочка плачет из-за того, что не увидела президента.