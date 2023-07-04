Экономист Разуваев: рубль подорожает от увеличения расчетов в нацвалютах стран ШОС Фото: Shutterstock

После того, как на саммите Шанхайской организации сотрудничества предложили увеличить долю расчетов в национальных валютах между странами ШОС, рубль может заметно укрепиться. К такому выводу пришел финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru.

— Я считаю, что рубль также будет дорожать, ЦБ сразу повысит ставку на 0,5 процентного пункта и таким образом ситуация с бюджетом будет улучшаться, торговый баланс пойдет ставкой вверх, и рубль будет укрепляться, — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на то, что в российском Минфине намерены предложить сократить государственные расходы бюджета на десять процентов, что тоже пойдет в пользу рубля. По мнению Разуваева, это еще одна попытка отказаться от доллара России и Китаю.

Напомним, что Си Цзиньпин на саммите ШОС предложил увеличить долю расчетов в национальных валютах стран организации и добавил, что считает подобную инициативу целесообразной.