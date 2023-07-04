Мощные взрывы раздались в Донецке и Макеевке 4 июля

4 июля ВСУ выпустили по Макеевке 10 снарядов РСЗО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Донецкое агентство новостей сообщило, что 4 июля в Макеевке в ДНР произошла серия взрывов, поднимаются клубы черного дыма.

Врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, но на данный момент уже известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке, Макеевке и Александровке восемь мирных жителей получили ранения.

"Ранения разной степени тяжести в Донецке, Макеевке и Александровке получили восемь человек, в том числе девочка 2017 года рождения. Им оказывается вся необходимая помощь", — написал Пушилин у себя в телеграм-канале.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировало 4 июля несколько обстрелов Макеевки со стороны ВСУ. Обстрел производился как из артиллерии стандартна НАТО, так и из реактивных систем залпового огня.

Днем 4 июля ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки десять реактивных снарядов из РСЗО. Позже в СЦКК сообщили, что в результате этого обстрела пострадали три мирных жителя города.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что в республике из-за обстрелов со стороны Украинской армии ежедневно погибают мирные жители населенных пунктов, находящихся близко к линии боевого соприкосновения.

Тем временем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и не скрывает, что план Киева включает “уничтожение” максимального числа россиян в ходе наступления.