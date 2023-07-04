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НовостиПолитика4 июля 2023 19:37

ОБСЕ признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Парламентская ассамблея организации приняла соответствующую резолюцию во вторник, 4 июля
Сергей ЧИКОВ
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Фото: EAST NEWS

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во вторник, 4 июля, приняла резолюцию, в которой признала ЧВК “Вагнер” террористической организацией.

“Парламентская ассамблея ОБСЕ определила, что действия ЧВК "Вагнер" <...> могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям и что поэтому обозначение ЧВК "Вагнер" как террористической организации национальными властями оправданно”, — приводит ТАСС выдержку из резолюции ОБСЕ.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что ОБСЕ стремительно деградирует, отказываясь от своих высоких принципов и нарушая принятые на себя обязательства, особенно посвященные военно-политической безопасности.