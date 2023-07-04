При обстреле Макеевки со стороны ВСУ повреждена больница, есть раненые

Фото: Александр ГЛУЗ

В результате очередного обстрела украинскими боевиками Макеевки в Донецкой Народной Республике 4 июля было повреждено здание одной из больниц. По предварительным данным спецслужб региона, в результате обстрела есть раненые.

“Были попадания возле больницы, есть повреждения. Плюс, предварительно, есть информация о ранении мирных жителей. Уточняем”, — сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы ДНР.

Депутат Народного совета ДНР Александр Камышов уточнил, что удар пришелся по больнице в микрорайоне Восточный. При обстреле повреждения получили хирургическое и реанимационное отделения больницы. Также, по его словам, в результате инцидента есть много пострадавших, включая тяжело раненых.

В совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировали в Макеевке четыре прилета реактивных снарядов РСЗО. Ранее в СЦКК отмечали, что за 4 июля ВСУ уже несколько раз обстреливали Макеевку, как из артиллерии калибра НАТО, так и из реактивных систем залпового огня.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что из-за обстрела украинскими войсками ежедневно гибнут мирные жители республики, проживающие близко к линии боевого соприкосновения.