Гладков: на ремонт инфраструктуры Белгородской области требуется 20 млрд рублей

Гладков: на ремонт инфраструктуры Белгородской области необходимо 20 млрд рублей Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на восстановление жилья и предприятий региона, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ, потребуется 15 миллиардов рублей. Еще более пяти миллиардов, по его словам, необходимо для восстановления социальных учреждений.

"Общий объем, мы сейчас посчитали, предварительно – пять миллиардов на восстановление жилья, десять миллиардов – на восстановление предприятий, более пяти миллиардов на восстановление учреждений социальной сферы", — заявил Гладков на заседании генерального совета партии “Единая Россия”.

Ранее на заседании генсовета “Единой России” зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что киевский режим продолжает терроризировать приграничные районы России и не имеют никаких моральных преград в запугивании мирных россиян, поэтому одним из ключевых вопросов для партии в данный момент является помощь эвакуированным гражданам приграничных регионов страны.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отмечал, что киевский режим перешел к тактике террора после провала украинской армии в Артемовске.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что киевский режим никогда не сможет стать иным, поскольку террор это их истинное лицо.