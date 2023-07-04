Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 июля 2023 19:58

Гладков: на ремонт инфраструктуры Белгородской области требуется 20 млрд рублей

Пять миллиардов уйдет на восстановление жилья, десять на восстановление инфраструктуры и еще пять на ремонт социальных учреждений
Сергей ЧИКОВ
Гладков: на ремонт инфраструктуры Белгородской области необходимо 20 млрд рублей

Гладков: на ремонт инфраструктуры Белгородской области необходимо 20 млрд рублей

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на восстановление жилья и предприятий региона, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ, потребуется 15 миллиардов рублей. Еще более пяти миллиардов, по его словам, необходимо для восстановления социальных учреждений.

"Общий объем, мы сейчас посчитали, предварительно – пять миллиардов на восстановление жилья, десять миллиардов – на восстановление предприятий, более пяти миллиардов на восстановление учреждений социальной сферы", — заявил Гладков на заседании генерального совета партии “Единая Россия”.

Ранее на заседании генсовета “Единой России” зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что киевский режим продолжает терроризировать приграничные районы России и не имеют никаких моральных преград в запугивании мирных россиян, поэтому одним из ключевых вопросов для партии в данный момент является помощь эвакуированным гражданам приграничных регионов страны.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отмечал, что киевский режим перешел к тактике террора после провала украинской армии в Артемовске.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что киевский режим никогда не сможет стать иным, поскольку террор это их истинное лицо.