ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке четыре ракеты РСЗО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив четыре ракеты, об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 21:20 — н. п. Богатырь — н. п. Макеевка: выпущено 2 ракеты из РСЗО; 21:20 — н. п. Богатырь — г. Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО», - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным Центра в 22:10 по московскому времени зафиксирован обстрел Киевского района Донецка пятью снарядами калибром 155 миллиметров.

Как писал сайт KP.RU, Донецкое агентство новостей сообщило, что 4 июля в Макеевке в ДНР произошла серия взрывов, поднимаются клубы черного дыма.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать. На данный момент уже известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке, Макеевке и Александровке восемь мирных жителей получили ранения.

Позже стало известно, что в результате обстрела 4 июля украинскими боевиками Макеевки в ДНР было повреждено здание одной из больниц. По предварительным данным, есть раненые.

Депутат Александр Камышов уточнил, что удар пришелся по больнице в микрорайоне Восточный. При обстреле повреждения получили хирургическое и реанимационное отделения больницы.