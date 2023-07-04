Пожар на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде потушен Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожар в производственном здании Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде полностью ликвидирован, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 4 июля ГУ МЧС России по Новгородской области сообщило, что в столице региона произошло возгорание на Лужской ТЭЦ.

Уточнялось, что возгорание произошло на ТЭЦ на Лужском шоссе. В 19:07 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре.

Позже стало известно, что в Великом Новгороде загорелся производственный объект около Лужского шоссе. По предварительным данным, площадь пожара составляла около 2,3 тысячи квадратных метров.

Напомним, днем ранее в Химках Московской области произошел крупный пожар на территории бывшей мебельной фабрики. Пожар был ликвидирован на площади 2,5 тысячи квадратных метров.