Мэр Макеевки: Один человек погиб в результате атаки ВСУ Фото: REUTERS

В Макеевке один человек погиб в результате обстрела украинских боевиков, об этом сообщил ТАСС мэр города Владислав Ключаров.

«Пока у нас один погибший мирный житель. Количество раненых уточняем, их развезли по разным больницам», - заявил Ключаров.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что 25 человек пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ.

Пушилин подчеркнул, что противник нанес ожесточённые удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки.

По его словам, взрывную волну почувствовали большинство жителей Макеевки и Донецка.

Глава региона пояснил, что на данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 мес. и мальчик 7 лет.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь, добавил Пушилин.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.