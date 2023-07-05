Мэр Макеевки: Один человек погиб в результате атаки ВСУ
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В Макеевке один человек погиб в результате обстрела украинских боевиков, об этом сообщил ТАСС мэр города Владислав Ключаров.
«Пока у нас один погибший мирный житель. Количество раненых уточняем, их развезли по разным больницам», - заявил Ключаров.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что 25 человек пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ.
Пушилин подчеркнул, что противник нанес ожесточённые удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки.
По его словам, взрывную волну почувствовали большинство жителей Макеевки и Донецка.
Глава региона пояснил, что на данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 мес. и мальчик 7 лет.
Всем оказывается необходимая медицинская помощь, добавил Пушилин.
Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.