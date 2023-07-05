Путин: Ситуация в экономике России развивается лучше прогнозов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация в российской экономике развивается лучше, чем можно было прогнозировать ранее, это дает надежду на выполнение всех намеченных задач, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены.

Как писал сайт KP.RU, 16 июня президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Россия должна расширять свои экономические возможности.

Российский лидер отметил, что расширение экономических возможностей России, потенциала, должно быть связано с ростом благосостояния граждан.

Глава государства добавил, что российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. Только там, где труд достойно оплачивается, будут работать высококвалифицированные кадры.

Напомним, 16 марта президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза предпринимателей и промышленников, заявил, что российская экономика начинает развиваться по новой модели. Президент уточнил, что уже во втором квартале 2023 года можно ожидать рост ВВП.