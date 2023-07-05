Сирены воздушной тревоги прозвучали недалеко от сектора Газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сирены воздушной тревоги прозвучали в расположенном близ сектора Газа израильском городе Сдерот, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Сирены прозвучали в городе Сдерот и районах вокруг сектора Газа», - говорится в заявлении.

Отмечалось, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю пять ракет.

«Пять ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Система ПВО успешно перехватила все запуски», - заявили военные.

Как писал сайт KP.RU, 3 июля израильская армия нанесла несколько ударов с воздуха по объектам террористов и боевикам в лагере беженцев Дженин в рамках противодействия угрозам.

Уточнялось, что удары пришлись по производству оружия террористов и складу взрывчатки. Израильским подразделениям удалось обнаружить самодельную пусковую установку для ракет и еще ряд вооружения. Все оружие и боеприпасы были конфискованы.

Ранее 3 мая израильские военные нанесли удары по целям на территории сектора Газа.

По данным СМИ, по меньшей мере пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела.