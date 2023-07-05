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НовостиПолитика4 июля 2023 23:45

Сирены воздушной тревоги прозвучали недалеко от сектора Газа

Палестинские радикалы выпустили по Израилю пять ракет
Сергей ГАПЧУК
Сирены воздушной тревоги прозвучали недалеко от сектора Газа

Сирены воздушной тревоги прозвучали недалеко от сектора Газа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сирены воздушной тревоги прозвучали в расположенном близ сектора Газа израильском городе Сдерот, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Сирены прозвучали в городе Сдерот и районах вокруг сектора Газа», - говорится в заявлении.

Отмечалось, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю пять ракет.

«Пять ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Система ПВО успешно перехватила все запуски», - заявили военные.

Как писал сайт KP.RU, 3 июля израильская армия нанесла несколько ударов с воздуха по объектам террористов и боевикам в лагере беженцев Дженин в рамках противодействия угрозам.

Уточнялось, что удары пришлись по производству оружия террористов и складу взрывчатки. Израильским подразделениям удалось обнаружить самодельную пусковую установку для ракет и еще ряд вооружения. Все оружие и боеприпасы были конфискованы.

Ранее 3 мая израильские военные нанесли удары по целям на территории сектора Газа.

По данным СМИ, по меньшей мере пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела.