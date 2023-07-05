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НовостиЭкономика5 июля 2023 0:02

Мишустин: Реальные зарплаты в России за четыре месяца выросли на 4,2%

Номинальная зарплата в России за этот период – 11,4%
Сергей ГАПЧУК
Мишустин: Реальные зарплаты в России за четыре месяца выросли на 4,2%

Мишустин: Реальные зарплаты в России за четыре месяца выросли на 4,2%

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рост реальной зарплаты за 4 месяца текущего года составил 4,2%, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Уже на сегодняшний день за 4 месяца реальная зарплата составила 4,2%», - сказал Мишустин.

Глава правительства уточнил, что касается от года к году, в апреле реальный рост зарплаты - 10,4%. Номинальная зарплата за 4 месяца - 11,4%.

Как писал сайт KP.RU, 23 мая премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления на российско-китайском форуме в Шанхае отметил, что всем западным недоброжелателям не удалось сломать российскую экономику и обвалить национальную валюту, несмотря на масштабное санкционное давление.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в российской экономике развивается лучше, чем можно было прогнозировать ранее, это дает надежду на выполнение всех намеченных задач.