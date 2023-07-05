NYP: Хантер Байден был в Белом доме незадолго до обнаружения там белого порошка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хантер Байден, сын президента США, находился в Белом доме незадолго до обнаружения там белого порошка, по предварительным данным, речь шла о кокаине, об этом написала газета New York Post.

«Хантер Байден, который ранее признавался в зависимости от кокаина, был на территории Белого дома в пятницу до того, как отправился в Кэмп-Дэвид со своим отцом на праздничные выходные», - говорится в статье.

По данным газеты, порошок был обнаружен в библиотеке в воскресенье.

Как писал сайт KP.RU, газета The Washington Post сообщала, что Секретная служба США изучает, как на территорию Белого дома в минувшее воскресенье, 2 июля, попал белый порошок. Предположительно, это был кокаин, ссылается издание на представителя службы Энтони Гульельми и другие источники.

По словам источника газеты, это вещество дало положительный результат на кокаин, однако его содержание оказалось небольшим.

При этом не уточнялось, где именно было найдено вещество и как оно было упаковано.

Напомним, 21 июня сын президента США Хантер Байден пошел на сделку с минюстом и признал себя виновным в налоговых нарушениях и в незаконном хранении огнестрельного оружия. Взамен этого правоохранители потребуют от него пожизненного отказа от владения оружием и двухлетнего отказа от употребления наркотических веществ.