Американский ветеран Дрейвен: Зеленский покушается на День независимости США Фото: кадр из видео

Зеленский покушается на День независимости США и использует его, чтобы опять выпрашивать помощи, об этом заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.

Так ветеран прокомментировал обращение Зеленского, в котором тот поздравил американцев с Днем независимости, назвал Украину союзником США и снова попросил помощи.

«Человек, который не знает стыда... Зеленский покушается на 4 июля, чтобы подлизываться и умолять о дополнительной поддержке», - написал Дрейвен.

Он подчеркнул, что Украина не является союзником США, а американцы не поддерживают киевский режим.

«99% американцев не знали о существовании Украины до организованного Западом государственного переворота в 2014-16 годах», - заметил ветеран.

Дрейвен призвал Зеленского дать американцам провести этот единственный день «без того, чтобы ты нас доил и высасывал досуха».

Как писал сайт KP.RU, украинские СМИ сообщили, что в Киеве советскую скульптуру «Родина-мать» подсветили в цвета флага США. Подчеркивалось, что таким способом украинские власти поздравили США с Днем независимости, который отмечался 4 июля.

Ранее Ноктис Дрейвен развенчал миф о желании бойцов ВСУ сражаться до победного конца. Он отметил слабую мотивацию военных украинской армии и обвинил Запад в попытках навязать обратное при помощи пропаганды.

Кроме того, Дрейвен подчеркивал, что Киев не смог бы оказывать какое-либо сопротивление России, если бы не воюющие на стороне ВСУ солдаты НАТО.

Напомним, в марте ветеран ВС США и писатель Ноктис Дрейвен, комментируя слова министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, назвавшей целью ее правительства смену власти в РФ, заявил о том, что западные страны осознают свою неспособность победить Россию на поле боя.